زراعة الغربية تعلن قافلة توعوية بتدوير المخلفات الزراعية بقرية الشين بقطور

الغربية - مصطفى عادل

تابع محافظ الغربية، انطلاق فعاليات القافلة التوعوية السادسة عشر والتى نظمتها مديرية الزراعة بالغربية، حول تدوير المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة، وذلك بالمركز الإرشادى بقرية الشين مركز قطور، والتى تأتى ضمن الـ 40 قافلة التى أعلنت عنها المحافظة احتفالاً بالعيد القومى خلال شهر أكتوبر.

وأكد المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن تلك القوافل تأتى فى إطار اهتمام المحافظة ومديرية الزراعة بتوعية الفلاح بالأهمية الاقتصادية والصحية للمخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز.

ومن جانبه أوضح المهندس عبد السلام هنداوى منسق تدوير المخلفات بالمديرية، كيفية عمل كومات الأعلاف غير التقليدية لقش الأرز، وذلك بإضافة محلول اليوريا؛ لرفع القيمة الغذائية للقش من (3 - 8) % بروتين، مما يوفر من الأعلاف المركزة المستخدمة ويقلل من تكلفة الإنتاج على المزارعين.

مشيراً إلى أن استخدام المخلفات الزراعية لقش الأرز فى عمل كومات سماد عضوى، يعد من الأمور الضرورية، نظراً لاتجاه المزارعين إلى زيادة استخدام المركبات الكيماوية والآزوتية والأسمدة مما يؤدى إلى إحداث ضرراً جسيماً للمنتج الزراعى وصحة المواطنين، علاوة على التسبب فى ضرر التربة الزراعية، شارحاً كيفية عمل كومة السماد من قش الأرز والسماد العضوى والمخصب الحيوي.

وعقب اللقاء تم المرور على مواقع التجميع والفرم والكبس وإعادة كبس المفروم لقش الأرز

يذكر أن محافظ الغربية قد أعلن عن تنفيذ 40 قافلة طبية وبيطرية واجتماعية وزراعية ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومى على خلال شهر أكتوبر.