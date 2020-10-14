قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إنه يتعين على أطراف النزاع في إقليم ناجورني كاراباخ عقد اجتماع للقادة العسكريين بشكل فورى، وقال لافروف في تصريحات لمحطات راديو "سبوتنيك" و"كامسامولسكايا برافدا" و"جافاريت ماسكفا" اليوم الأربعاء: "إنه خلال الأيام الأخيرة تواصلت عدة مرات مع زملائي في باكو ويريفان، وفعل ذلك أيضاً وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو والرئيس بوتين كذلك تحدث مع زعماء الأطراف المتنازعة".
وأضاف " أن استنتاجنا الأساسي هو أنه يتوجب عقد اجتماع للقادة العسكريين في البلدين على الفور وتنسيق آلية مراقبة وقف إطلاق النار، الذي يجري عنه الحديث في وثيقتنا والذي لم تبدأ مناقشته بعد".
ودعا لافروف إلى ضرورة نشر قوات حفظ السلام في كاراباخ لمراقبة وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن بلاده لا تتفق مع تركيا في الرأي بشأن إمكانية الحل العسكري للنزاع في كاراباخ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة