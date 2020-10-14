وأضاف " أن استنتاجنا الأساسي هو أنه يتوجب عقد اجتماع للقادة العسكريين في البلدين على الفور وتنسيق آلية مراقبة وقف إطلاق النار، الذي يجري عنه الحديث في وثيقتنا والذي لم تبدأ مناقشته بعد".

ودعا لافروف إلى ضرورة نشر قوات حفظ السلام في كاراباخ لمراقبة وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن بلاده لا تتفق مع تركيا في الرأي بشأن إمكانية الحل العسكري للنزاع في كاراباخ.

