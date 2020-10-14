روسيا تدعو دول "بريكس" للمشاركة فى مشاريع طاقة بمنطقة القطب الشمالى

وكالات

دعا وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، دول مجموعة "بريكس"، التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، للمشاركة في مشاريع النفط والغاز في منطقة القطب الشمالي.

وعقد وزراء مجموعة "بريكس" اليوم الأربعاء عبر الإنترنت اجتماعا، بحثوا خلاله التعاون بين دول المجموعة في مجال الطاقة.

ونقلت الدائرة الصحفية لوزارة الطاقة الروسية عن نوفاك قوله: "أدعو الشركاء في بريكس للمشاركة في تنفيذ مشاريع نفط وغاز في منطقة القطب الشمالي، نحن نتعاون بالفعل مع دول مثل اليابان والصين وفرنسا".

وأشار إلى احتياطيات النفط في منطقة القطب الشمالي تمثل 24.7% من جميع احتياطيات النفط الروسية القابلة للاستخراج، أما الغاز 72.1% من إجمالي احتياطيات الغاز الروسية.

وشدد الوزير الروسي على أن هذه المنطقة تتمتع بميزة تنافسية عالية نظرا لوجود الممر الشمالي للملاحة.