اليوم السابع
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رفع 30 طن مخلفات فى حملات على طريق المسار السياحى غرب الأقصر.. صور

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:38 م
رفع 30 طن مخلفات فى حملات على طريق المسار السياحى غرب الأقصر.. صور رفع 30 طن مخلفات
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال الوحدة المحلية لقرية الأقالته ومدينة القرنة غرب الأقصر، برئاسة العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنه، اليوم الأربعاء، حملة نظافة مكبرة على طريق المسار السياحى غرب الأقصر، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف رئيس مدينة القرنة، فى بيان صحفى، أنه تم خلال الحملة التى استمرت لليوم الخامس على التوالي، رفع المخلفات وتقليم الأشجار على طول طريق المسار السياحي، كما تم رفع جميع المخلفات الصلبة بإجمالى 30 طنا، كما قامت مدينة القرنة بأعمال نظافة على جميع الشوارع الرئيسية، حيث شارك فى حملة النظافة كل من، مصطفى جبريل نائب مجلس مدينة القرنة، وحجازى النحاس نائب مجلس مدينة القرنة، وحسام عوض رئيس قرية الأقالته، ومحمد عبيد سكرتير القرية وعلاء نور رئيس قرية البعيرات وعبد الحارث الزاخر سكرتير القرية، وعبد الناصر الرميحى رئيس قرية حاجر الضبعية، وعمال مجلس مدينة القرنة، حيث يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وكان قد قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود برئاسة الدكتور محمد محمود رزق، بالتنسيق مع هندسة رى الأقصر بالطود، حملات لرفع القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة وإزالة الحشائش بترعة المعلا بدايَة من كوبرى الطراخين وصولا حتى ساحل الجسور بقرية الطود غرب، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى داخل المحافظة وتطهير الترع والمصارف بصفة مستمرة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الطود، أن هندسة رى الأقصر برئاسة المهندس محمد حسين بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية الطود غرب، قامت برفع 32 طن مخلفات رى من ترعة المعلا بدايَة من تغطية الترعة بنجع الطراخين وحتى نهايتها بساحل نجع الجسور، وذلك للحفاظ على المجارى المائية والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالي، مناشدا المواطنين بضرورة الحفاظ على الترع والمصارف وعدم إلقاء أى مخلفات بها.

 

رفع 30 طن مخلفات في حملات على طريق المسار السياحي غرب الأقصر (1)
 
رفع 30 طن مخلفات في حملات على طريق المسار السياحي غرب الأقصر (2)
 
رفع 30 طن مخلفات في حملات على طريق المسار السياحي غرب الأقصر (3)
 
رفع 30 طن مخلفات في حملات على طريق المسار السياحي غرب الأقصر (4)
 

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