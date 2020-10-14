اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:11 م
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رئيس وزراء قرغيزستان يتوقع استقالة الرئيس بنهاية اليوم

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:08 م
رئيس وزراء قرغيزستان يتوقع استقالة الرئيس بنهاية اليوم رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف
وكالات

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قال رئيس وزراء قرغيزستان صادر جباروف، إنه يتوقع أن يقدم رئيس الدولة سورونباي جينبيكوف، استقالته بنهاية اليوم، بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأضاف جباروف، في إفادة صحفية في بيشكيك: "استقالة الرئيس ليست طلبي، بل هي مطلب الشعب بأسره. هذه القضية يجب أن يجري حلها اليوم".

ووفقا لرئيس الوزراء القرغيزي، تحتاج الجمهورية إلى الاستقرار.

وكان جباروف أكد لوسائل الإعلام عدة مرات، أن جينبيكوف وافق في محادثة معه على الاستقالة، بعد استقرار الوضع في البلاد وعودة الوضع إلى المجال القانوني.

وفي وقت سابق من اليوم، صوت أعضاء البرلمان القرغيزي، خلال اجتماع غير عادي، لصالح تعيين صادر جباروف بمنصب رئيس الوزراء. كما وافق البرلمانيون، بالإجماع على بنية الحكومة الجديدة وبرنامجها وتشكيلتها.

من جانبه، شدد جباروف عقب موافقة البرلمان القرغيزي على تعيينه رئيسا للحكومة، على الأهمية القصوى للعلاقات الاستراتيجية مع روسيا بالنسبة لبلاده.

 

قرغيزستان

سورونباي جينبيكوف

جباروف

مظاهرات قرغيزستان

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