رئيس قرغيزستان يؤكد تمسكه بمنصبه ورفض الاستقالة قبل الانتخابات البرلمانية

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أكد الرئيس القرغيزي سورونباى جينبيكوف، أنه لن يستقيل من منصبه قبل إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد، وأورد المكتب الإعلامي للرئاسة القرغيزية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم ،الأربعاء، أن جينبيكوف التقى مع رئيس الوزراء الجديد صادر جباروف، بعد موافقة البرلمان على تعيين الأخير في هذا المنصب.

وبحسب المكتب، فإن جباروف طالب جينبيكوف بالاستقالة من منصبه مساء اليوم، لكن الرئيس القرغيزي رفض هذه المطالبة، موضحا أنه لا يحق له مغادرة منصبه الآن، فقد يفتح ذلك الباب أمام سيناريوهات مفاجئة مدمرة للدولة.

وذكر جينبيكوف، بأنه لا يزال متمسكا بموقفه السابق الذي أعلنه في 9 أكتوبر، وهو أنه سيقدم استقالته بعد "إجراء الانتخابات البرلمانية وإعلان انتخاب رئيس جديد للبلاد".

وتشهد قرغيزستان، أزمة سياسية حادة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة على خلفية رفض الأحزاب التي لم تدخل البرلمان الاعتراف بنتائجها، واندلاع احتجاجات رافقتها اشتباكات بين متظاهرين والأمن وأعمال شغب وحوادث استيلاء على المباني الحكومية.