رئيس "سيمنز" يؤكد للسيسى تطلع الشركة لتطوير نشاطها الناجح فى مصر

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، رئيس شركة "سيمنز" العالمية الألمانية، الذى أعرب عن تطلع الشركة لتطوير نشاطها الناجح في مصر على خلفية الإنجازات غير المسبوقة التي حققتها سيمنز بتعاونها المثمر مع الحكومة المصرية في ظل مناخ استثماري مواتي يلقي دعم ومتابعة شخصية دقيقة من قبل السيد الرئيس.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسى عن التقدير لما حققته شركة "سيمنز" من إنجازات في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر وتجربتها الناجحة في هذا الصدد، معرباً عن التطلع للاستفادة من خبرات الشركة في عدة قطاعات تنموية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الربط الكهربائي، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل المهني للكوادر المصرية لصقلها فنيا وحرفياً وعلى نحو يرسخ قيم اتقان العمل والأداء ودقة الانتاج.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.