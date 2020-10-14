رئيس جامعة بنى سويف يؤكد الاستعانة بالمحالين على المعاش لإعطاء خبراتهم

بنى سويف هانى فتحى

واصل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، عقده اللقاءات المفتوحة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بكليات الزراعة، والتربية الرياضية وعلوم ذوى الاحتياجات الخاصة، ومعهد علوم الليزر، والنباتات الطبية والعطرية، ودراسات علوم المسنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد اللاه سيد حسين عميد كلية الزراعة، والدكتور طارق فاروق عبد الصمد عميد تربية رياضية، والدكتورة هبة أبو النيل عميد علوم ذوى الاحتياجات الخاصة، والدكتور طارق على محمد عميد علوم الليزر، والدكتور ممتاز حجاب عميد معهد النباتات الطبية والعطرية، والدكتور محمد ياسر سيف عميد معهد دراسات علوم المسنين ووكلاء الكليات والمعاهد وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين ومديرى الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأكد رئيس الجامعة خلال كلمته حرصه الشديد على حضور مثل هذه اللقاءات ومطالبته الدائمة بتنظيمها لتكون فرصة ليرد خلالها على التساؤلات التى تدور فى أذهان أعضاء هيئة التدريس والعاملين وكافة المنتمين للجامعة.

وصرح الدكتور منصور انه سيكون هناك برنامج زيارة مخطط له من جانب كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة ومعهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومعهد دراسات علوم المسنين لاستقبال السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى داخل الجامعة وذلك بهدف إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى بالجامعة، لدعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوى الإعاقة، عبر تقديم تسهيلات وخدمات دعم عينى ونقدى وقروض ميسرة السداد لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر.

وأضاف انه سيتم عمل دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالجامعة، كما سيتم الاستعانة بالمحالين على المعاش لإعطاء خبراتهم للموظفين الجُدد، وكذلك سيتم اختيار 20 طالب من أوائل كل كلية لتأدية الخدمة العامة بالجامعة.

ووافق رئيس الجامعة، خلال لقاءه على عمل دورات تدريبية تجريبية للطلاب داخل كلية الزراعة مؤكداً انه لا غنى عنها بجانب المزرعة، كما طالب بعمل دراسة جدوى للمزرعة وشدد على ضرورة الانتهاء من الصالة المغطاة والحمام الأوليمبى التعليمى الخاص بالطلاب.

كما أكد الدكتور منصور انه سيتم عمل بروتوكول تعاون مع محطة البحوث الزراعية بسدس وذلك منعاً لتعطيل مصلحة الطلاب لحين الانتهاء من المزرعة وشدد على ضرورة انطلاق العام الدراسى الجديد على نحو جيد، مشيراً خلال اللقاء إلى أهمية تعاون عمداء الكليات وتشجيعهم للأنشطة الطلابية كمكمل أساسى للعملية التعليمية مع ضرورة تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب المتميزين والموهوبين فى مختلف الأنشطة وتذليل العقبات أمامهم وتقديم التيسيرات اللازمة لمزاولة هواياتهم.

وفى نهاية اللقاء، وجه الدكتور منصور الشكر للدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة السابق وذلك لإنشائه عدد من الكليات المتميزة والفريدة من نوعها، كما تقدم الحضور بالشكر للدكتور منصور على الجهود التى تبذلها إدارة الجامعة فى تقديم الدعم اللازم لكافة الكليات والمنتمين للجامعة، وحرصه على التطوير المستمر لمواكبة التطورات العلمية والعملية لتخريج أجيال متميزة تحمل اسم الجامعة عاليا.