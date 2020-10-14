اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:32 م
خالد صلاح
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رئيس العراق يؤكد الحاجة لتعزيز العلاقة مع اليونان

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:15 م
رئيس العراق يؤكد الحاجة لتعزيز العلاقة مع اليونان الرئيس العراقى برهم صالح
أ ش أ

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أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، سعي بلاده لتعزيز العلاقة مع اليونان لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة والعالم وفي مقدمتها الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء صالح اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس.

 


العراق

برهم صالح

اليونان

العراق واليونان

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