رئيس الشعبة العامة للسيارات يوضح أهمية إنشاء قناة السويس الجديدة

كتبت : أمانى سمير

أكد عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد العام للغرف التجارية وامين صندوق الغرفة التجارية بالجيزة، علي ضرورة الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس الجديدة، وذلك من خلال إقامة مصانع للسيارات لمتخلف الماركات وأيضا مصانع لقطع الغيار للحد من انتشار قطع الغيار المقلدة، وبالتالي يجب أن يكون هناك منطقة لوجيستية بهدف التصدير للخارج وتوفير عملة، وتشجيع الأيدي العاملة للتقليل من البطالة .

وأضاف أن أهم ما جاء ببرنامج الإصلاح الاقتصادي هو العمل علي تحسين البنية التحتية لجذب مزيد من الاستثمارات المختلفة، مشددا علي ضرورة استغلال قناة السويس الجديدة كموقع استراتيجي يسمح جذب الاستثمارات الجديدة ليس هذا فقط وانما ايضا الشركات العاملة في محليا لتكون مصر قاعدة تصديرية للشرق الاوسط لنصل العالمية .

واضاف بلبع في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن توجه الدولة نحو استيراد السيارات الكهربائية بل وتصنيعها محليا كان من أبرز قرارت الرئيس عبد الفتاح السيسي لما من هذا القرار من إيجابيات لمواكبة التطور العالمي والعمل علي التقليل من استخدام المحروقات ومزيد من المحافظة علي البيئة النظيفة، كما أن تكلفة الاعتماد علي السيارات الكهربائية أقل بكثير من السيارات المعتادة .