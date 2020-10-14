رئيس الشؤون الدولية بالدوما الروسى يهاجم عقوبات الاتحاد الأوروبى

كتب أحمد عرفة

شن رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، هجوما على العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي ضد موسكو اليوم، على خلفية قضية المعارض الروسى نافالنى ، وبحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي إن جميع الأشخاص الذين يحيطون بالرئيس الروسي رجال أفاضل .

وتابع رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي قائلا : هذه آلية بسيطة وهدامة وكاذبة ، مضيفا أصدقاءنا الاستراتيجيين كما أسميهم يرغبون في إيجاد ذريعة مناسبة لفرض العقوبات على الجميع.. وهاهم وجدوا من لم يكونوا تحت عقوباتهم وقرروا معاقبتهم بذريعة ادعاءات تسميم نافالني المزعوم.

وفي وقت سابق، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد ستة أشخاص ومنظمة واحدة في روسيا، ردا على ما وصفه الاتحاد ، بأنه اعتداء على المدون والناشط الروسي أليكسي نافالني باستخدام مادة سامة .