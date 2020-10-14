كما أشار رئيس البرلمان إلى أن المفاوضات مع روسيا تشمل اتفاقات مينسك والمشاركة فى صيغ أخرى من بينها صيغة نورماندى التي تشارك فيها كل من روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا.

وأكد رئيس مكتب الرئيس الأوكرانى، أندريه يرماك، فى وقت سابق استمرار المفاوضات بشأن عقد اجتماع صيغة نورماندى وإمكانية عقد اجتماع عبر الفيديو للمستشارين السياسيين الأسبوع المقبل.