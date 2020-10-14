قال رئيس البرلمان الأوكرانى، دميترو رازومكوف اليوم الأربعاء، إن حوار أوكرانيا مع روسيا سيستمر "على أى حال" نظرًا لأهميته فى تسوية الصراع في إقليم دونباس، وأوضح رازومكوف - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أن الحوار مع روسيا سيعقد بطريقة أو بأخرى في إطار مجموعة الاتصال الثلاثية والتواصل على مستوى المستشارين، وأنه لولا وجود مثل هذه الأشكال من الاتصال لكان من غير المرجح إحراز مزيد من التقدم.
كما أشار رئيس البرلمان إلى أن المفاوضات مع روسيا تشمل اتفاقات مينسك والمشاركة فى صيغ أخرى من بينها صيغة نورماندى التي تشارك فيها كل من روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا.
وأكد رئيس مكتب الرئيس الأوكرانى، أندريه يرماك، فى وقت سابق استمرار المفاوضات بشأن عقد اجتماع صيغة نورماندى وإمكانية عقد اجتماع عبر الفيديو للمستشارين السياسيين الأسبوع المقبل.
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