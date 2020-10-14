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رئيسة وزراء فنلندا تتعرض للانتقادات بسبب صورة غلاف لمجلة أزياء .. اعرف القصة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 08:34 م
رئيسة وزراء فنلندا تتعرض للانتقادات بسبب صورة غلاف لمجلة أزياء .. اعرف القصة رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين
كتب هيثم سلامة

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تعرضت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين ، للعديد من الانتقادات عقب تصدرها غلاف إحدى مجلات الموضة الشهيرة ، لارتدائها سترة سوداء مكشوفة ناحية الصدر، مما أدى إلى  تلقيها انتقادات كبيرة على السوشيال ميديا .

وذكرت صحيفة 9Honey الأسترالية، أن رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين ، البالغة من العمر 34 عامًا ، تصدرت غلاف مجلة الموضة الرائدة في فنلندا Trendi خلال عطلة نهاية الأسبوع ، مما أثار رد فعل عنيف على منشور على انستجرام للصورة ، حيث وصف الناس اختيارها للملابس بأنه "غير لائق" لشخص في منصبها.

رئيسة وزراء فنلندا تتصدر غلاف مجلة أزياء
رئيسة وزراء فنلندا تتصدر غلاف مجلة أزياء
رئيسة وزراء فنلندا
رئيسة وزراء فنلندا

وتحدثت "مارين" خلال لقائها مع مجلة الأزياء عن "الضغط" و "الإرهاق" الذي تعرضت له خلال العام الحالي وما شهده من تحديات ، قائلة"هذه ليست وظيفة عادية أو حياة طبيعية ولكنها ثقيلة من نواح كثيرة".

نساء يرتدون ملابس مماثلة لرئيسة وزراء فنلندا بعد تعرضها لحملة انتقادات
نساء يرتدون ملابس مماثلة لرئيسة وزراء فنلندا بعد تعرضها لحملة انتقادات

بعد فترة وجيزة من النقد لرئيسة الوزراء احتشد مؤيدو خلف رئيس الوزراء ، وأطلقوا هاشتاج #imwithsanna وشاركوا صورًا لأنفسهم وهم يرتدون ملابس مماثلة لرئيسة الوزراء الفنلندية.

 

 

 

 


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