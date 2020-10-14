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دبلوماسى أوروبى ينتقد سلوك تركيا فى شرق المتوسط

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:11 م
دبلوماسى أوروبى ينتقد سلوك تركيا فى شرق المتوسط الاتحاد الأوروبى - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن دبلوماسي أوروبي، تأكيده أن سلوك تركيا في المتوسط لا يتناسب مع سعى أوروبا الإيجابى.

وفى وقت سابق أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها من تجديد تركيا أنشطتها للمسح في المناطق الخاضعة لسلطة اليونان القضائية في شرق البحر المتوسط، قائلة :"نحث تركيا بشدة على إنهاء هذا الاستفزاز المقصود". ونقل الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية، تصريح مورجان أورتجيس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية :"تعرب الولايات المتحدة عن قلقها بشأن إعلان تركيا تجديد أنشطتها للمسح في المناطق الخاضعة لسلطة اليونان القضائية في شرق البحر المتوسط. نحث تركيا بشدة على إنهاء هذا الاستفزاز المقصود والسماح بإجراء محادثات استكشافية مع اليونان".


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