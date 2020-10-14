حملة مكبرة لتركيب أغطية بالوعات الصرف وتطهير الشبكات فى محافظات القناة

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن بدء تنفيذ حملة مكبرة من خلال مهندسي وفنيي ومشرفي وعمال الشركة لتركيب أغطية بالوعات محكمة للصرف، واستكمال أعمال الملس والتطهير للشبكات في محافظات القناة الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، دخول محطة مياه شرب الكاب القديمة بجنوب بورسعيد الخدمة، وذلك بعد أعمال الإحلال والتجديد، بطاقة تصميمية 7000 متر مكعب/ يوم والتى تخدم أهالى قرية العاشر، والرضوان، والكاب، وأم خلف ، حيث تم الانتهاء وإعادة تأهيل لعدد 3 خزانات بالمحطة وتوريد وتركيب لوح تحسين معامل القدرة لترشيد الطاقة، وتركيب عدد 2 طلمبة تصرف 130 متر مكعب/ساعة عند رافع 60 متر لتوصيل الخدمة للإطراف الشبكة، وتركيب 4 طلمبات تصرف 100متر مكعب/ساعة، مؤكداً أنه جارى الانتهاء من أعمال أحلال وتجديد محطة رفع صرف صحى الكاب بجنوب بورسعيد تمهيدا لدخولها الخدمة قريباً.

وأضاف رئيس مياه القناة، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تم أعمال إصلاح كسر بخط مياه الشرب قطر 8 بوصة بقرية الأمل شرق محافظة الإسماعيلية، وإصلاح خط 4 بوصة المجاور لقرية التقدم التابعة لشرق البحيرات بالقنطرة شرق والتى تمت بواسطة فنيين وعمال شبكات منطقة القنطرة شرق تخت إشراف مباشر من العميد محمد بهاء رئيس المنطقة، كما تم إنهاء أعمال تسليك وتطهير وتركيب طقم الشنبر " غطاء البالوعة" بطريق بورسعيد ـ الإسماعيلية كما تم الانتهاء من أعمال التطهير شبكة الصرف بمنطقة بشارع عبدالحكيم عامر، وتسليك وتطهير شارع المنصورة، والغابة، وشارع 204 ودمنهور.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء من أعمال تطهير وتعقيم مروقات المحطة الانجليزية بمجمع محطات القصاصين بواسطة رجال المحطة، والانتهاء من اصلاح خط قطر 4 بوصة بمنطقة ابوراضى بالمحسمة القديمة، وإصلاح خط 4 بوصة وتغيير التالف من المواسير بعزبة تل البلد بمنطقة التل الكبير، لافتا ان ذلك يأتي فى اطار حرص الشركة التعامل مع المشكلات الطارئة وتوفير كل الإمكانيات والمعدات في وقت قياسي بهدف الانتهاء من أعمال الإصلاحات فى فترة زمنية وجيزة لخدمه مواطنى إقليم القناة، وبناء علي توجيهات وتعليمات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.