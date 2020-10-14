حكاية تليفون محمود ياسين "الأرضى" وسر اتصال المعجبين فى "انصاص الليالى".. التفاصيل

كتب أسامة عبد الحميد

نشر الدكتور ناصر فؤاد الأمين العام السابق للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، قصة تعرضه لموقف طريف مع هاتف الفنان الراحل محمود ياسين، قائلا عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعى منذ قليل: "الفنان العبقرى ذو الصوت المميز محمود ياسين له قصة معى رغم إنى مشفتهوش ولا شافنى، ومن حوالى 30 سنة كان فيه مشكلة فى أنك تركب تليفون وفى معظم السنترالات، وبتاخد سنين وسنين علشان تركب تليفون، كنت قدمت وأنا فى الجامعة على ما أتذكر على تليفون باسمى فى بيت والدي".



وأكمل الدكتور ناصر فؤاد: "اتجوزت وعزلت وبعد سنه من جوازى جه جواب بإن الدور جه على، ولازم أروح السنترال علشان أتعاقد وأركب التليفون، رحت السنترال قالوا حرام تسيبه بعد السنين دى والناس بتدفع دلوقتى 2000 جنيه علشان تركب تليفون فورى، وانت جايلك عادى مش فورى، واقترح واحد منهم بما انى معنديش تليفون تانى انقله على عنوان سكنى الجديد".



وأضاف الدكتور ناصر: "فعلا قدمت طلب وبعد اسبوع فوجئت بأنهم طلبونى للتعاقد ، رحت سنترال الدقى، اتعاقدت والموظفة على الشباك قالت خد الدفتر اختار لك رقم ، بعد الفحص كل الارقام المتاحة صعب جدا تحفظها لان رقم التليفون ملهوش علاقة ببعض، قلت لها مفيش ارقام تانيه، راحت مشاورة لساعى عندهم جه وقالى انا عندى ارقام مميزة بس الرقم بخمسة جنيه، خمسة جنيه كانت تجيب حاجات كتيرة ، المهم ادانى رقم 708065 رقم مميز جدا، اخدت الرقم وبعد كام يوم ركب التليفون وبعد كام يوم اشتغل وكله تمام ".

"فجأة بدأ يرن بلا انقطاع مكالمات جايه من الدول العربية كلهم ستات وفى انصاص الليالى ، ممكن الساعة ٣ صباحا ، كلهم عايزين محمود ، المصادفة ان ابنى محمود كان عنده 4 سنين وانا مستغرب جدا ، وطبعا اقول لهم ان النمرة غلط ، لحد ما واحدة اتصلت فى وقت الغداء و محمود ابنى رد عليها فقالت له عايزة اكلم بابا ، الولد مكدبش خبر وجه قالى واحدة بتكلم بطريقة غريبة عايزة حضرتك، قمت رديت عليها ، لقيتها بدأت فى كلمات اعجاب وانها من الخليج ومش بتدينى فرصة ارد حتى ، اخيرا قلت لها انت عايزة مين بالظبط ، قالت انت صوتك مش صوت محمود قلت لها لأنى ابوه مش هو ، سألتنى فين محمود ، قلت لها عايزاه فى ايه ، الرد انا من اشد المعجبين بالفنان محمود ياسين وتعبت لحد ما جبت نمرته ، هنا بس عرفت ليه التليفون مبيبطلش رن طول الوقت ، التليفون كان خاص بالفنان العظيم محمود ياسين الله يرحمه ورجعه بعد ما اتعرف الرقم واصبح ازعاج مفيش زيه واخد رقم جديد خلاه سرى ، واخدت أنا المقلب وكمان دفعت فيه 5 جنيه".



كان النجم الكبير محمود ياسين، قد توفى صباح اليوم ، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما، وكان آخر ظهور له منذ شهر مايو الماضى، بعد نشر ابنته الفنانة رانيا محمود ياسين صورة تجمعها بوالدها وزوجها الفنان محمد رياض، وذلك عبر حسابها على "انستجرام".