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حقيقة اختطاف فتاة داخل سيارة بالمعادى

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 11:35 م
حقيقة اختطاف فتاة داخل سيارة بالمعادى الشرطه-ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، فى كشف حقيقة اختطاف فتاة داخل سيارة بمنطقة المعادى، وتبين نشوب مشاجرة بينها وبين السائق، وحرر محضر بالواقعة. 
 
كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت قيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، رصدت تداول منشور على حساب الفيس بوك لإحدى الفتيات مفادة تعرضها للاختطاف داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات الشهيرة، وبالفحص وجمع المعلومات تم الوصول إليها.
 
وتبين أنها كانت تستقل السيارة برفقة السائق لتوصليها لأحد الأماكن وأثناء نزولها قالت للسائق إنها فقدت مبلغ مالى داخل السيارة ونسبت بينهم مشادة كلامية وطلبت منة توصيلها لقسم الشرطة لتحرير محضر ضده فقام باحتجازها داخل السيارة، وتم القبض عليهم وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم وجارى اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 

امن القاهرة

اختطاف فتاة

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