جوجل تمنح قروضا مالية لتنمية المهارات الرقمية والشركات الصغيرة بالشرق الأوسط

كتبت هبة السيد

أطلقت شركة جوجل اليوم برنامج "انطلق بقوة مع Google" الجديد لتحفيز الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر التحوّل الرقمي، بحيث يقدّم البرنامج مجموعة من الأدوات والدورات التدريبية لدعم الأنشطة التجارية والباحثين عن وظائف، وفي مصر، سيركّز هذا البرنامج على دعم الأنشطة التجارية الصغيرة، وروّاد الأعمال في مجال التكنولوجيا.

وقال هشام الناظر، مدير عام شركة جوجل في مصر: "باتت الأدوات الرقمية وسيلة إنقاذ لكثير من الناس خلال الأزمة. ومن الممكن أن تساهم الفرص الرقمية في دعم الأشخاص، والأنشطة التجارية، والمجتمعات في مصر والمنطقة للعودة بشكل أقوى. سنساعد الأشخاص من خلال برنامج "انطلق بقوة مع Google" في اكتساب مهارات جديدة والعثور على وظائف، وتعزيز تواجد الأنشطة التجارية على الإنترنت. نحن متفائلون بمستقبل المنطقة، ولدينا ثقة كبيرة بأنّ تعاوننا مع الشركاء المحليّين سوف يسرّع من وتيرة الانتعاش الاقتصادي عبر الاستفادة من التحول الرقمي".





ويشمل برنامج "انطلق بقوة مع Google" في مصر ما يلي:

التدريب على المهارات الرقمية والسحابة الإلكترونية بالشراكة مع السلطات والمؤسسات المحلية مثل وزارة الشباب والرياضة، وزارة السياحة والآثار، والاتحاد المصري للغرف السياحية، ستقدم Google تدريبًا على التسويق الرقمي لحوالي 100,000 من الطلاب وفنّاني الحرف اليدوية والأنشطة التجارية في مصر.

تدريب 70,000 من مطوري البرامج في مصر، مع التركيز على النساء، على المهارات الرقمية المتقدمة والتطبيقية مثل تعلّم الآلة.





إرشاد وتوجيه الأنشطة التجارية

منح ماليّة بقيمة 1.1 مليون دولار أمريكي مقدمة من Google.org، الذراع الخيري للشركة، إلى منظمة Mercy Corps والمنظمة العربية للسياحة ومنظمة Youth Business International لتوجيه الأنشطة التجارية وروّاد الأعمال في مُختلف أنحاء المنطقة.

سيتم تنفيذ برنامج Youth Business International بواسطة مؤسسة مصر الخير، لتوجيه وإرشاد 800 نشاط تجاري محدود الموارد في مصر.

رقمنة الأنشطة التجارية المحلية في مصر وتقديم الدعم المادّي

إطلاق Market Finder، وهو منتج من Google يساعد الأنشطة التجارية المحلية على تحديد أسواق جديدة واكتساب عملاء عالميين.

دعم آلاف من الأنشطة التجارية الصغيرة محدودة الموارد في مصر عبر تقديم قروض مالية بقيمة مليوني دولار أمريكي بالتعاون مع مؤسسة Kiva، وهي منصة رقمية لربط المقرضين والمقترضين حول العالم.

تتعهد Google، كجزء من برنامجها على صعيد المنطقة، بمساعدة أكثر من مليون شخص ونشاط تجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تعلم المهارات الرقمية وتنمية أعمالهم بحلول نهاية عام 2021. وستقدّم Google منحًا من Google.org وقروضًا بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي، فضلاً عن منح وأرصدة إعلانية تتجاوز قيمتها 9 ملايين دولار أمريكي للحكومات والأنشطة التجارية.

ومن بين مبادرات أخرى، أعلنت Google في العام 2018 عن إطلاق "مهارات من Google"، وهو برنامج تدريبي على المهارات الرقمية للمتحدّثين باللغة العربية، الذي استفاد منه حتى الآن مليون شابة وشاب عربي.

وبحسب صندوق النقد العربي، هناك حوالي 6 ملايين وظيفة معرضة للخطر في العالم العربي، وتبيّن أنّ الوظائف الأكثر طلبًا في مصر تتطلب المهارات الرقمية التطبيقية.