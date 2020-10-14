جهاز "أسيوط الجديدة" يبدأ تنفيذ مبادرة "بأيدينا نجملها" بمشاركة الطلاب والموهوبين

كتب أحمد حسن

أعلنت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، عن بدء جهاز المدينة في تنفيذ فعاليات مبادرة "بأيدينا نجملها" بمشاركة طلاب كلية الفنون الجميلة والتربية النوعية وأبناء المدينة الموهوبين، وذلك فى إطار الاهتمام بتطوير وتجميل مدينة أسيوط الجديدة وظهورها بالمظهر الحضاري.

وأضافت رئيس جهاز "أسيوط الجديدة"، أنه شارك فى تنفيذ المبادرة أكثر من 30 طالبا وطالبة لتجميل بعض المدارس والأماكن العامة وأكشاك الكهرباء، عن طريق الرسومات الفنية واللوحات الجمالية التى تدخل البهجة علي سكان المدينة.

وأوصت المهندسة جيهان عمار، باستمرار أعمال التجميل بباقي الأماكن بالمدينة، بعد أن نالت المبادرة إعجاب سكان المدينة والمترددين عليها.