جنوب أفريقيا تسجل 1178 إصابة جديدة بكورونا

وكالات

سجلت جنوب أفريقيا 1178 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 165 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيانها اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 694.537 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18.028 حالة وفاة.