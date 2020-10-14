جنوب أفريقيا تسجل 1178 إصابة جديدة بكورونا

سجلت جنوب أفريقيا 1178 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 165 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيانها اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 694.537 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18.028 حالة وفاة.
جنوب أفريقيا تسجل 1178 إصابة جديدة بكوروناالأربعاء، 14 أكتوبر 2020 11:18 ص
كورونا - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجلت جنوب أفريقيا 1178 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 165 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
جنوب إفريقيا تسجل 1027 إصابة جديدة بفيروس كوروناالأربعاء، 07 أكتوبر 2020 12:39 م
جنوب أفريقيا تسجّل نحو 1000 حالة إصابة جديدة بفيروس كوروناالثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 07:57 م
جنوب أفريقيا تسجل 3740 إصابة بفيروس كوروناالثلاثاء، 11 أغسطس 2020 06:17 م
جنوب أفريقيا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحدالإثنين، 27 يوليه 2020 09:48 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة