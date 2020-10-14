اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:03 م
خالد صلاح
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جنوب أفريقيا تسجل 1178 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 11:18 ص
جنوب أفريقيا تسجل 1178 إصابة جديدة بكورونا كورونا - أرشيفية
وكالات

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سجلت جنوب أفريقيا 1178 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 165 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيانها اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 694.537 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18.028 حالة وفاة.


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