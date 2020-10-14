اليوم السابع
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جعجع ينأى بنفسه عن ترشيحات رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:41 م
جعجع ينأى بنفسه عن ترشيحات رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة سمير جعجع
رويترز

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قال السياسي اللبناني سمير جعجع اليوم الأربعاء، إنه لن يرشح أحدا لرئاسة الحكومة الجديدة خلال مشاورات رسمية لشغل المنصب.

جاءت تصريحات جعجع بعد أن عقد الزعيم السني سعد الحريري اجتماعات مع الكتل السياسية اللبنانية حول تشكيل حكومة جديدة ستضطلع بتنفيذ خارطة طريق فرنسية لانتشال البلاد من أزمة مالية غير مسبوقة.

ويمثل حزب القوات اللبنانية الذي يتزعمه جعجع ثاني أكبر كتلة مسيحية في البرلمان.

ومن المقرر أن يجري الرئيس ميشال عون غدا الخميس مشاورات رسمية مع الكتل البرلمانية لاختيار رئيس جديد للوزراء.

 


سمير جعجع

لبنان

ميشال عون

سعد الحريرى

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