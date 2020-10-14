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جامعة طنطا تصرف علاج 536 حالة مجانًا وقوافل توعية صحية لأهالى كفر الزيات

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:42 م
جامعة طنطا تصرف علاج 536 حالة مجانًا وقوافل توعية صحية لأهالى كفر الزيات العلاج
الغربية فريق المحافظات

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قال الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، فى بيان له، إن القافلة الشاملة التى أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى كفور بلشاى مركز كفر الزيات، وبالتعاون مع محافظة الغربية، نجحت فى إجراء الكشف الطبى وصرف علاج بالمجان لـ 536 حالة من أهالى القرية.

وأوضح القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، فى بيان له، اليوم الأربعاء، أن القافلة ضمت نخبة متميزة من أساتذة جامعة طنطا فى مختلف التخصصات الطبية، بمشاركة الدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

وأكد الدكتور عماد عتمان، حرص الجامعة على آداء رسالتها التنموية والخدمية خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، بتقديم التوعية الصحية والخدمات الطبية والاستفادة القصوى من الكفاءات العلمية المتخصصة فى جامعة طنطا فى مختلف المجالات والتخصصات.

 

 


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