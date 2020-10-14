جامعة الفيوم : عودة التدريب بقاعات مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

الفيوم رباب الجالي

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، عن عودة التدريب تدريجيا بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ابتداءًا من شهر نوفمبر القادم 2020م مع اتباع الإجراءات الاحترازية وتقليل الأعداد والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأوضح الدكتور وليد علي خليل، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، أنه عند التسجيل للدورات الجديدة يجب مراعاة الضوابط والتسجيل من خلال استمارة المشاركة موثقة من الكادر الخاص بالكلية ومعتمدة من عميد الكلية وختم شعار الكلية.

وأشار إلى أن تقديم استمارات الالتحاق يتم بالمركز قبل انعقاد البرنامج بحد أقصى 4 أيام عمل، وفي حالة اكتمال الأعداد المطلوبة لم يتم قبول التسجيل.

وشدد الدكتور وليد خليل على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات داخل المركز وداخل القاعات حتى الانتهاء من اليوم التدريبي، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الموجودة على استمارة الالتحاق بالبرامج التدريبية.