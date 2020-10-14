تويتر يفضح كاني ويست ويكذب تغريدة تقدمه بمؤشرات انتخابات الرئاسة الأمريكية

كتب آسر أحمد

صنف موقع تويتر للتغريدات القصيرة، تغريدة المطرب العالمي كاني ويست التي نشرها منذ قليل، ضمن التغريدات الكاذبة والمزيفة، بعد نشره لمؤشرات من الانتخابات الأمريكية التي يشارك فيها ويؤكد من خلاله تفوقه على المرشحين دونالد ترامب وجو بايدن في ولاية كنتاكي الامريكية.

ووضع موقع تويتر إشارة على التغريدة المزيفة التي نشرها ويست عبر حسابه الشخصي، ليؤكد لمتابعيه عدم صحتها من الأساس لينفذ البروتوكول الجديد الذي وضعه الموقع لمحاربة الشائعات والتقارير الكاذبة.

وينافس كاني ويست في انتخابات الرئاسة الأمريكية ضد كلاً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، وبالرغم من ترشحه إلا انه لم يشارك في بطاقات الاقتراع سوي في ١١ ولاية فقط، منها "أركنساس، كولورادو، أيداهو، أيوا، كنتاكي، لويزيانا، مينيسوتا، أوكلاهوما، تيسنيسي، يوتا، فيرمونت، وهو ما يعد تنافس صعب للغاية.

وكان قد أصدر ويست منذ ايام، أول فيديو رسمي في حملته الانتخابية في انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي ستجرى يوم 3 نوفمب عبر حسابه بموقع "تويتر"، حيث ركز به على الدين والعائلات، كما طلب من أنصاره التصويت له كمرشح غير مدرج رسميا في كشوف المرشحين.