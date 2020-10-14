وأضاف الوسلاتي - في تصريح اليوم - أنه تقرر أيضًا تعليق صلاة الجمعة بصفاقس (ثاني أكبر مدينة بعد العاصمة تونس)، لمدة 15 يومًا، إلى جانب رفع الكراسي والطاولات بجميع المطاعم والمقاهي، مع إجبارية ارتداء الكمامات في الفضاءات المفتوحة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، اليوم، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا"، إلى 34790 مصابًا، وأن إجمالي عدد الوفيات بلغ 512 حالة وفاة.