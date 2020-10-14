توقيع الكشف الطبى على 1909 مواطنين خلال قافلة بنزلة عبيد بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا تواصل تنظيم القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أبناء المحافظة بالمجان، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لتقديم أوجه الرعاية الطبية وخاصة فى المناطق النائية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح المحافظ، أن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية وعلاجية بقرية نزلة عبيد بمركز المنيا، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 1909 حالات خلال يومى 12 – 13 أكتوبر الجاري، وتم تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين المترددين على القافلة.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن فعاليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1909 حالات مترددة، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وكان توزيع التخصصات كالتالى 431 حالة جراحة، و307 حالات أطفال، و209 حالات جلدية، و187 باطنة، و151 قلب، و111 أسنان، و65 نساء، و303 تنظيم أسرة، و145 حالة أنف وأذن، إلى جانب إجراء 146 تحليلا مختلفا، وإجراء 19 حالة موجات صوتية وعمل 6 أشعات سينية وفحص عشوائى للضغط والسكر لـ141حالة، وتم خلع أسنان لـ7 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 16 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى للمواطنين لـ58 مترددة.