تنفيذ 95 ‎ %‎من إنشاءات أولى مراحل بناء مدينة رفح الجديدة "صور"

شمال سيناء - محمد حسين

انتهت شركات تنفيذ مبان وإنشاءات مدينة رفح الجديدة بشمال سيناء من تنفيذ 95 ‎%‎ من أول مراحل بناء المدينة.

وقال المهندس محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن مشروع رفح الجديدة جارى الانتهاء من 41 عمارة به، وعدد 7 مبان خدمية بنسبة 95 ٪ من أول مراحل المشروع .

وأضاف أنه تم البدء فى تنفيذ 43 عمارة جديدة ليصبح الإجمالى 84 عمارة بإجمالى 1344 وحده 3غرف وصالة بمساحة 120 م.

وقال إنه جارى أعمال التغذية والصرف الصحى للموقع العام لعدد 41 عمارة، كما تم توصيل خط المياه الرئيسى لتغذية المشروع، وجارى التنسيق لتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى للمدينة، وجارى التنسيق لتنفيذ مزيد من العمارات والبيوت البدوية داخل المدينة.

أنشئت المدينة على مساحة 536 فدانا على الطريق الدولى رفح العريش عند منطقة الوفاق، ومقرر أن تبلغ عدد العمارات بالمدينة 626 عمارة كل مبنى منها مكون من 4 طوابق كل طابق أربع شقق، ومساحة الشقة الواحدة 120 مترا مسطحا، وإجمالى عدد الوحدات 10016 وحدة سكنية بالإضافة إلى 400 بيت بدوى على مساحة 130 متر + 150 متر وسُوَر، وتتضمن منطقة خدمات مركزية تشمل مبانى خدمية للمدينة منوعة مابين تجارية رياضية تعليمية، ومحطة بنزين ومخبز ونقطة شرطة ونقطة مطافئ وسنترال وبريد وخلافه .