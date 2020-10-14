اليوم السابع
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تنفيذ 9 مشروعات بمياه الشرب والصرف بتكلفة 2 مليار 250 مليون جنيه بالشرقية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:52 م
تنفيذ 9 مشروعات بمياه الشرب والصرف بتكلفة 2 مليار 250 مليون جنيه بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - فريق المحافظات

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قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع فى إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة فى توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة فى بناء مصرنا الجديدة التى نحلم بها. وأن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير فى التعرف على أى تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولًا للانتهاء منها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعمًا لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات .

يأتى ذلك فى الوقت الذى تتابع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، تنفيذ عدد 9 مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة مالية بلغت 2 مليار و244 مليون و900 ألف جنيه، شملت إنشاء محطة مياه أبو كبير لتعمل بطاقة 68/34 ألف م3/ اليوم بتكلفة مالية بلغت 325 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى قرى أبو كبير الاكثر احتياجًا لإنشاء محطة معالجة و6 محطات رفع بتكلفة مالية 610 ملايين جنيه ومشروع صرف الصحى هربيط لقرى ( كفر النصيرى - الأحراز - أبو ياسين) بتكلفة 610 ملايين جنيه ومشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قرى (الرحمانية - خلوة الشرفا - الدميين) بتكلفة 102 مليون و700 ألف جنيه.

ومشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قرى ( كفر الأعصر - كفر الشوبكى - التل - المسلمية) بتكلفة 78 مليون جنيه ومشروع صرف صحى متكامل لقرى ( كفر السواقى - الدهتمون) بتكلفة 123 مليونا و600 ألف جنيه ومشروع صرف صحى متكامل طوخ القراموص بتكلفة 90 مليونا و750 ألف جنيه ومشروع صرف صحى متكامل لقريتى القراموص والمانسترلى بتكلفة 129 مليونا و600 ألف جنيه ومحطة معالجة أبو كبير لتعمل بطاقة 10 آلاف م3/اليوم وتخدم 8 قرى بتكلفة 175 مليونا و200 ألف جنيه.


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