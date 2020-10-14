تنفيذ حملة مكافحة القوارض والذباب بأحياء مدينة العريش.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

نفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش حملة مكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب، وأفادت الوحدة فى بيانها اليوم، انه فى إطار عمليات الترصد الحشرى المستمرة تم تغطية حى الزهور ومنطقة الخزان وابنى بيتك، وتغطية محطات الصرف الصحى فى حى الزهور وابنى بيتك بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض.

نفذ الحملة فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش برئاسة وإشراف مهندس صبحى الفرماوى رئيس الوحدة، ومهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين كمال السيد والسيد السنوسى ومحمد شحاته وسعيد متولى وحسن عبدالرحمن وأحمد على ونافذ عبده مسلم.

وسبق وتم تنفيذ حملة تعقيم وتغطية مناطق التعاونيات فى المساعيد والشرابجة، وبرك المياه الراكدة، ورش وتعقيم احياء ساحل البحر بالمنطقة المحصورة بين غرناطة حتى حى المساعيد.

وتطهير منزلين لحالتين عزل منزلى اشتباه كورونا فى حى كرم ابونجيلة وحى الصفا، وتغطية حى شرق المدينة ومنطقة بركة حليمة ومنطقة خلف المستشفى وشارع الاستقبال القديم بالمبيدات اللازمة لمكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب، وتطهير منزل لحالة اشتباه كورونا عزل منزلى فى حى عاطف السادات.



حملة مكافحة القوارض



حملة مكافحة القوارض