تقارير تتوقع انخفاض الاقتصاد الألماني بنسبة 5.4٪ في عام 2020 بسبب كورونا

نشرت المعاهد الاقتصادية الرئيسية في ألمانيا، بيانًا اليوم، أعلنت فيه أن ألمانيا قد تشهد انخفاضًا بنسبة 5.4٪ في ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو رقم يتجاوز التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى ركود بنسبة 4.2٪.

ووفقًا للمعاهد الاقتصادية الرئيسية في البلاد، لن يعود الناتج المحلي الإجمالي الألماني إلى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة إلا في نهاية عام 2022.

كما خفضت الوثيقة من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 ، والذي يقدر بنحو 4.7٪، مقابل 5.8٪ المتوقعة في البداية، وبالمثل، يجب أن يستعيد الاقتصاد معدل ما قبل الأزمة بحلول نهاية عام 2022.

ويلاحظ ستيفان كوثس، المدير الاقتصادي لمعهد كيل للاقتصاد العالمي (IfW) ، إحدى الهيئات التي نشرت التقرير، أن عملية التعافي المتبقية هي أصعب جزء.

وشهد الاقتصاد الألماني انتعاشًا منذ يونيو، لكن الوضع الصحي المتدهور يهدده مرة أخرى، وبحسب الصحف المحلية، ستمدد وزارة الاقتصاد، الأربعاء، العديد من إجراءات المساعدة القطاعية بسبب الأزمة حتى يونيو 2021.