تفعيل منظومة التحول الرقمى والدفع الإلكترونى بآداب طنطا

الغربية - مصطفى عادل

أعلن الدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب بجامعة طنطا في بيان له عن تفعيل التحول الرقمي والمضي قدمًا نحو تهيئة الكلية لتكنولوجيا الجيل الرابع، لتحصيل المصروفات الدراسية لطلاب الفرق الدراسية الاربع بكلية الآداب كخطوة أولى في عملية ميكنة التحصيل الالكتروني لجميع المستحقات والرسوم المالية.

وأضاف ان إدارة الكلية طبقت دفع المصروفات إلكترونيا على الطلاب وتم ربط خدمة التحصيل الكترونيا بقواعد بيانات شئون الطلاب بوحدة نظم المعلومات .

وأوضح الدكتور أحمد العربى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الطالب يقوم بدفع المصروفات باستخدام الرقم القومي من خلال قنوات متعددة مثل تطبيق الموبايل أو نقاط التحصيل الإلكتروني المنتشرة في جميع المحافظات من خلال شركات الدفع الالكترونى ، وجاري حاليا التعاقد مع البنك الاهلي المصري لتقديم خدمة السداد من خلال بوابة السداد الالكتروني الخاصة بالبنك الاهلي المصري بالإضافة إلى القنوات السابقة