تفاصيل سقوط مدرس من الدور الثالث لعلمه بوجود حملة على سنتر الدروس الخصوصية

كتب بهجت أبو ضيف

قال شهود عيان فى واقعة سقوط مدرس من الطابق الثالث، بمنطقة فيصل بالجيزة، أن الواقعة حدثت بمركز للدروس الخصوصية "سنتر"، يدرس به الضحية مادة اللغة الفرنسية، وخلال عمله، علم بشن حملة على مراكز الدروس الخصوصية، فحاول مغادرة المركز من النافذة، إلا أنه سقط من الطابق الثالث.

أضاف شهود العيان أن المدرس تم نقله إلى مستشفى قصر العينى، مصابا بعدة كسور متفرقة، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث، بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من الطابق الثالث، بمنطقة فيصل، بإجراء التحريات، تبين أن المصاب مدرس لغة فرنسية، وسقط من نافذة عقار يحتوى على مركز للدروس الخصوصية يعمل به، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.