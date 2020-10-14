تعيين الدكتور شريف الجمل وكيلاً لـ"تربية طنطا" لشؤون التعليم والطلاب

الغربية - عادل ضرة

أصدر الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، اليوم، قرارًا بتكليف الدكتور شريف إبراهيم بحيرى الجمل، أستاذ ورئيس مجلس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية للقيام بعمل وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب. وحصل الدكتور شريف الجمل، على ليسانس اللغة العربية، جامعة طنطا بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف عام 1995، ثم حصل على الماجستير (علوم لغوية) ، جامعة طنطا عام 2003، الدكتوراه (علوم اللغة العربيه "العلوم اللغويه"، جامعة طنطا) عام 2006.

وتدرج "الجمل" فى الوظائف العلمية ، معيد فى 1996، مدرس مساعد فى 2004 ، مدرس فى 2007، أستاذ مساعد فى 2012، ووصل إلى درجة أستاذ فى عام 2018.

من ناحيه اخرى أصدر الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، اليوم، قرارًا بتعيين الدكتور أحمد محمد الحسينى هلال، الأستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية وكيلًا لكلية التربية للدراسات العليا والبحوث لمدة 3 سنوات.

حصل الدكتور أحمد محمد الحسينى على الليسانس (التاريخ - جامعة طنطا)، بتقدير جيد جدا عام 1992، ثم حصل على الماجستير (صحة نفسية - جامعة طنطا)، عام 1998، ثم درجة الدكتوراه(صحة نفسية - جامعة طنطا) عام 2002.

وتدرج "الحسيني" فى الوظائف العلمية، معيد فى 1993، مدرس فى 2002، أستاذ مساعد فى 2012، ووصل إلى درجة أستاذ فى عام 2017.