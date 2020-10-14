تعليم كفر الشيخ: المسح الحرارى لم يعد دليلا قويا على الإصابة بـ كورونا

كتب - محمد شرقاوى

قالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم إصابة اثنين من المعلمين فى مدرسة للتعليم الأساسى بفيروس كورونا بمحافظة كفر الشيخ، مضيفة أن المعلمين عزلوا أنفسهم قبل أن يتأكدوا من إصابتهم بالفيروس ولكن تم إصابة 2 آخرين من المعلمين وعزلوا أنفسهم أيضا، بالإضافة إلى ان أحد المعلمين توفى بعد إصابته بالفيروس .

أوضحت الدكتورة بثينة كشك خلال مداخلتها الهاتفية على قناة الحياة، أن الطب الوقائى يعقم المدرسة يوميا وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب نظرا لأن المدرسة تحتوى على 1500 طالب، لافتة إلى أن المسح الحرارى الذى تقوم به المؤسسات والمدارس لم يعد دليلا قويا على الإصابة بالفيروس .

وتابعت، أن كيلة وزارة الصحة تتابع تطهير المدرسة يوميا وأن قرار عودة المدرسة مرة أخرى يرجع إلى وزارة الصحة، مشيرةً إلى أن جميع مدارس كفر الشيخ على أتم الاستعداد لعودة المدارس، مضيفة أنه تم إغلاق 1600 مركز من الدروس الخصوصية وهناك حملات مستمرة لإغلاق هذه المراكز، موضحةً أن أولياء الأمور هم يبلغوا عن هذه المراكز الخصوصية.