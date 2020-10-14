تعليم الإسماعيلية يعلن توفير 140 كاشف حرارة بالمدارس و 10 آلاف كمامة "صور"

الإسماعيلية – صبرى غانم

أكد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، على جاهزية المديرية والإدارات التابعة لها لانطلاق العام الدراسى الجديد، والمقرر له 17 أكتوبر الجارى، وأن المديريات تعمل على قدم وساق لاستقبال العام الدراسى الجديد.

وأشار وكيل التربية والتعليم بالإسماعيلية، فى تصريحات لــ " اليوم السابع"، بأنه منذ الشهرين الماضيين يتم التواصل بصفة مستمر مع مديرى الإدارات ومديرى المدارس، فكل مدير إدارة قدم خطته لتنفيذ الإجراءات الاحترازية ومنها التطهير وتعقيم المدارس بالكامل وتوفير أدوات التعقيم وكذلك توفير الكمامات للطلبة الغير قادرين بواقع كمامتين لكل طالب وتلاوة التعليمات على الطلاب والتلاميذ فى طابور الصباح وكيفية استخدام هذه الكمامات وعدم تبديلها مع زميله، بالإضافة إلى أنه بناء على تعليمات اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة توفير جهاز التعقيم الكبير فى العديد من الإدارات لتعقيم المدارس وتطهيرها بالإضافة إلى الأجهزة البسيطة لتعقيم المدارس .

وأضاف الدكتور قبيصى، بأنه تم التنبيه والتشديد على مدراء الإدارات والمدارس على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بدقة كبيرة وبشكل يوفر الحماية الكاملة لأبنائنا الطلاب، حيث تم توفير 140جهاز كاشف حرارة بالإضافة إلى 10 آلاف كمامة سيتم توزيعهم على الإدارات، مشيدا بمشاركة أهل الخير ومنظمات المجتمع المدنى لدعم العملية التعليمية، مؤكدا أننا نعظم دور ولى الأمر ومجالس الأمناء تطوير العملية التعليمية لأبناء المحافظة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، بأن عدد الطلاب داخل كل فصل لا يتجاوز 20 طالب، وأننا نعمل على عدم وجود تزاحم داخل المدارس، والمدرسة التى بها 150 طالب سيتم عمل 2 طابور صباح .

وحول آلية التعامل مع المخاوف من جائحة كورونا، قال قبيصى، أنه فى حالة ظهور أى حالات كورونا داخل الفصل يتم إغلاق الفصل ومنح الطلاب إجازة لمدة 28 يوم، وفى حالة ظهور حالات فى أكثر من فصل يتم غلق المدرسة فورا، مشيرا إلى أن القرار يتم من خلال مديرية الصحة بالتنسيق مع التربية والتعليم وبإشراف المحافظ، مؤكدا أن تجربة الثانوية العامة مؤشر على قدرتنا على النجاح من خلال التواصل مع مدراء المدارس أن يكون هناك التزام وتطبيق كامل للإجراءات الاحترازية، كاشفا عن أن محافظة الإسماعيلى إلى جانب محافظتى شمال وجنوب سيناء تم توفير لكل محافظة100 حقيبة طبية من خلال منظمة اليونسيف.

وحول مصادر التعلم فى المرحلة القادمة، قال الدكتور خالد خلف، أن هناك " 7 " منصات تعليمية إلى جانب قنوات فضائية وفرتها الوزارة من الصف الرابع حتى الثالث الثانوي، وفى المدرسة سيكون هناك جدول لمتابعة البرامج على أن يقوم المعلم بالإجابة على تساؤلات الطالب فى المدرسة وفى حالة انخفاض نسبة الفهم نستطيع استخدام الأنشطة الصيفية لتسهيل المهمة للطلاب.

وأضاف خلف، أن هناك 3 جوانب للمعرفة، أولها القنوات الفضائية، ثم الممارسة داخل المدرسة لاكتساب المهارات وتطبيق المعرفة ثم المراجعة من خلال عملية التقويم، مؤكدا أن التعلم الإلكترونى مطلب أساسى والمعلم يصنع الفارق والإضافة من خلال الأنشطة، مشيرا إلى أن هناك تدريبات على بنك المعرفة والوسائل التعليمية الإليكترونية، وذلك من خلال مركز التطوير التكنولوجي، وقمنا بالإعلان عن تدريب لأولياء الأمور من خلال التواصل مع مدير المدرسة إلى جانب إطلاق مسابقة " فنى وإبتكر"، حيث يقوم كل طالب أو معلم بتقديم فكرة خارج الصندوق لمواجهه مرض كورونا وأفضل 3 أفكار يتم تصعيدها للتكريم من قل الوزارة.

واختتم خالد خلف، أنه يجب على ولى الأمر بالثقة فى التعليم ومنح الابن كل وسائل النظافة الشخصية والأدوات الخاصة به والاهتمام بالحديث عن الإجراءات الاحترازية، معلنا عن جوائز أسبوعية للطلاب والمدارس فى حالة النجاح فى تطبيق الإجراءات الاحترازية وسيكون المبلغ المالى للاستفادة منه فى شراء أدوات التعقيم.



الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية (1)



الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية (3)



الزميل صبرى غانم مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية (1)