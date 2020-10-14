تعرف على موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمطروح

مطروح ــ حسن مشالى

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية فى الربع الأول من العام المالى 2020/2021 من الأول من يوليو حتى 30 سبتمبر فى 5 قطاعات رئيسية هى: الكهرباء، والرصف، وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات، والأمن والإطفاء والمرور، موجها بالإسراع فى نسب التنفيذ مع المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات وفقا للجودة والمواصفات المطلوبة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع متابعة الاعتمادات المالية سواء من التمويل الذاتى أو الحكومى.

وأوضح محمد السيد مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمطروح، أنه قد تم فى الربع الأول من العام المالى تنفيذ نسب جميع المشروعات المدرجة بنسبة 100% .

ففى قطاع الكهرباء، جارى تنفيذ 20 مشروعا لمد وتدعيم شبكات الكهرباء واستكمال مشروعات وانارة تجمعات ومهمات إنارة وكهرباء بمراكز المدن الثمانية واستكمال انارة ولاعات بمركز الضبعة، وفى قطاع الرصف جارى تنفيذ 25 مشروعا لرصف طرق بطول 15 كم ورصف طبقة سطحية لمسار التحول الرقمى بمدينة مرسى مطروح واستكمال إنشاء 2 كوبرى علوى بالحمام، وفى قطاع تحسين البيئة جارى تنفيذ 27 مشروعا منها أرصفة بلدورات بـ4 مراكز وتطوير حدائق ، ومهمات نظافة بالثمانى مدن، واستكمال مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى ، وانشاء 100 بئر نشو و10 خزانات مياه وانشاء بئر مياه عميق جديد بسيوة وجار متابعة توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ 26 مشروعا لإنشاء واستكمال تدعيم الوحدة المحلية بمدن المحافظة.

وفى قطاع الأمن والإطفاء والمرور، أوضح مدير عام ادارة التخطيط والمتابعة بمطروح أنه جارى تنفيذ 5 مشروعات منها انشاء مبنى مرور سيوة وشراء وتوريد مهمات إطفاء ومهمات مرورية، واستكمال تخطيط شوارع ومطبات صناعية وكاميرات مرورية بعدة مناطق بمدن المحافظة.