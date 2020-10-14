تعرف على فعاليات المعسكر الدولي التمريضى للبحث العلمى بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

افتتحت جامعة سوهاج فعاليات المعسكر الدولى التمريضى للبحث العلمي، والذى تنظمه كلية التمريض فى الفترة من 14 حتى 16 من أكتوبر الجارى باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتورة يسرية السيد عميدة الكلية، وأيضًا وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وفى كلمته الافتتاحية قال الدكتور أحمد سليمان، إن الاهتمام بالدراسات العليا والبحوث والبعثات العلمية هو السبيل الوحيد لإعداد كوادر علمية مميزة داخلياً وخارجيًا، من خلال الاطلاع على التطور المستمر فى مجالات التخصص، موضحًا أن الجامعة برئاسة الدكتور أحمد عزيز لا تألو جهدًا فى تطوير جميع مجالات البحث العلمى بالكليات خاصة العملية، وكذلك توفير البيئة الضرورية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لاكتساب القدرات والمهارات المهنية من خلال دورات تخصصية محترفة، ولا سيما كلية التمريض التى تعد من أهم الكليات العملية القادرة على تخريج أعداد كبيرة من الممرضين والممرضات على أعلى مستوى من المهارة والخبرة.

ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق، أن المعسكر يستهدف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجميع الباحثين بمجال التمريض، وذلك لتشجيعهم على إنتاج نوعية متميزة من الأبحاث العلمية فى مختلف التخصصات، التأكيد على زيادة التوسع فى البحوث التطبيقية والنظرية لمرحلتى ما قبل وما بعد التخرج، وأيضاً إعداد كوادر تمريضية مؤهلة ذو كفاءة وخبرة لمواجهة مشكلات التمريض، بالإضافة إلى توفير طاقم تمريضى على قدر عالٍ من المسئولية داخل المؤسسات الطبية والعلاجية المتخصصة، الأمر الذى يتوقف على كيفية تميز أنماط التدريس والتعليم وربط التجارب العلمية العملية بمهارات الطلبة وتطوير خبراتهم وتعزيز فهم الواقع وتلبية متطلبات سوق العمل.

وقالت الدكتورة يسرية السيد، إن المعسكر يشارك فيه نخبة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين من جامعات عربية وأجنبية، ومنها العراق والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب مشاركة جامعتى القاهرة و أسيوط بجمهورية مصر العربية، مضيفة أن المعسكر يتضمن عدد من المحاضرات وورش العمل التى تدور حول مواصفات الورقة البحثية، أخلاقيات البحث العلمي، دور البحث العلمى فى خدمة المجتمع، أدوات البحث والمقاييس التى يستخدمها الباحث فى مختلف أنواع البحوث العلمية الوصفية والتجريبية، وأيضًا معرفة الباحثين بطريقة تحديد مواضيع البحث العلمي، والأهداف المرجوة منه، واختيار المصادر والمراجع التى يعتمد عليها.