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تعرف على تعاقد تغطية محطات الخطين الأول والثانى بماكينات استخراج التذاكر آليا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:39 م
تعرف على تعاقد تغطية محطات الخطين الأول والثانى بماكينات استخراج التذاكر آليا مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع" فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا، أو ما تعرف باسم ماكينات (ATVM)  وقرار الهيئة القومية للأنفاق اختيار شركة فرنسية لتركيبها في كافة محطات الخطين الأول والثانى خلال التقرير التالى::

１-  قيمة التعاقد مع الشركة الفرنسية تبلغ حوالى ٧١ مليون جنيه.

２-  التعاقد يستهدف تغطية كافة محطات الخطين الأول والثانى بهذه الماكينات.

３-  الهدف من هذه الماكينات التسهيل على الركاب وتخفيف الزحام أمام شبابيك التذاكر المتواجدة في المحطات.

４-  هذه الماكينات لن تلغى وجود شبابيك حجز التذاكر بالمحطات.

５-  المكانيات الآلية تعمل باستخدام العملة الورقية والمعدنية والبطاقات الائتمانية البنكية.

６-  يمكن من خلال هذه الماكينات شراء تذاكر الرحلة الواحدة أو شحن الكارت الذكى المستخدم كمحفظة نقدية لاستقلال خطوط المترو.

７-  بعد هذا التعاقد ستغطى هذه الماكينات  كافة محطات الخطوط الثلاثة حيث يوجد عقد سابق يغطى محطات الخط الثالث.

８-   يمكن للراكب شحن وتجديد الاشتراكات عبر هذه الماكينات .

９-  متوقع تغطية هذه الماكينات لمحطات الخطين الأول والثانى خلال عامين على الأقصى .




 


ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا

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