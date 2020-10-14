اليوم السابع
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تعرف على برنامج جامعة الطفل لإعداد نوابغ المستقبل فى 39 جامعة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 09:33 م
تعرف على برنامج جامعة الطفل لإعداد نوابغ المستقبل فى 39 جامعة الدكتورة جينا الفقى
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت الدكتورة جينا الفقى المدير التنفيذي لبرنامج جامعة الطفل، إن برنامج جامعة الطفل تتبناه أكاديمية البحث العلمى من سنة 2015، والبرنامج فكرة غير مصرية ولكن نبدأ من حيث انتهى الآخرين.

وأوضحت خلال مداخلتها ببرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه فى 2015  بدأ البرنامج بـ23 جامعة حكومية وخاصة ووصل فى 2020 إلى 39 جامعة حكومية وخاصة وأهلية ومراكز بحثية.

وأشارت الفقى، إلى أن البرنامج مدته 6 سنوات، العامين الأولين سنوات تمهيدية ويدرس الطالب 8 مواد عامة في كل التخصصات والمجالات من الصحة والعلوم والرياضيات والبيئة والطاقة وكذلك الفنون والميديا وعلم المصريات، ثم يتم تقسيم الطلاب حسب ميولهم وقدراتهم وذلك بطرق منظمة عن عن طريق الكليات الافتراضية.

وذكرت  المدير التنفيذى لبرنامج جامعة الطفل، أنه فى 2019 أصبحنا الدولة غير الأوروبية الوحيدة العضو في الشبكة الأوروبية لجامعات الطفل.


جامعه الطفل

اعداد النوابغ

الجامعات المصريه

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