تعرف على استعدادات مياه الأقصر لمواجهة الأزمات والكوارث تحسبا للأمطار

الأقصر – أحمد مرعى

كشف اللواء مهندس محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، عن تجهيزات المعدات والسيارات وأفراد شركة المياه والاستعدادات القائمة لمواجهة تحديات التقلبات الجوية المحتملة وما يصاحبها من سقوط أمطار وسيول، وذلك استعداداً للتغيرات المناخية المتوقعة فى مختلف أنحاء الجمهورية مع قرب دخول فصل الشتاء.

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر لـ"اليوم السابع"، إن التجهيزات تضم 60 معدة وسيارة مجهزة بالكامل لمواجهة الأزمات، كما تشمل الاستعدادات رفع درجة استعداد غرف عمليات الخط الساخن ووحدات الشفط وسيارات الكسح، وعمل نوبتجيات سائقى سيارات الكسح والإمداد بالمياه على مدار 24 ساعة، والتأكد من مولدات القوة فى جميع محطات المياه والصرف، ومتابعة أحوال الطقس من خلال المواقع المعتمدة للأرصاد، كما تم عمل محضر تنظيم تعاون مع الجهات المعنية، مؤكدا أن الشركة على استعداد الدفع بالمعدات حال حدوث أى أمطار وسيول كما أنها على تواصل دائم مع إدارة الأزمات بالمحافظة.

وأوضح اللواء مهندس محمد يحيى أنه وجه قيادات الشركة، بضرورة فحص مولدات الديزل ومتابعة مديرى إدارات الصرف الصحى ومياه الشرب للصيانة والتشغيل للمحطات والمولدات والمحولات الكهربائية، وأكد على الجاهزية والاستعداد لغرفة عمليات الخط الساخن 125 السريع مع شكاوى المواطنين وفحص أجهزة اللاسلكى والاتصال بها، وتم التأكيد على توافر المواد البترولية اللازمة لعمل محولات الديزل.

كان قد ترأس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا، اجتماعا موسعا وذلك فى ظل استعدادات محافظ الأقصر لتنفيذ خطة مواجه الأزمات والكوارث، فى حضور مديرى الإدارات الصحة، التعليم، التضامن، الشباب والرياضة،، والتموين، ورؤساء القرى، وذلك قبل دخول فصل الشتاء، وجاء الاجتماع لمناقشة استعداد المركز بجميع أجهزته للتعامل فى حال حدوث أى طارئ أو أزمة، وتدريب جميع الأجهزة المختلفة على الاستجابة السريعة والتحرك الفورى، وتجهيز المعدات للتعامل مع الأزمة، وإزالة الآثار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والصناعية واتخاذ القرار السليم فى الوقت والمكان المناسبين، وتم وضع خطة لمواجهة الأزمات والكوارث فى حالة سقوط أمطار أو سيول أو أى كوارث وخلال اللقاء عرض كل مسئول إمكانياته وكيفية التدخل وإيواء المضارين فى حال وجود أى مخاطر أو كوارث.

ومن جانبه شدد رئيس المركز على الحضور بإعداد تقرير مفصل لكل جهة ووضع السيناريو اللازمة وكيفية المشاركة والإمكانيات المتاحة لديه، مؤكدا على أهمية تعاون كافة الجهات فى مواجه المخاطر فى أقل مدة ممكنة مشيرا إلى أن الهدف من تنفيذ الخطة هو الاطمئنان على مدى جاهزية كافة المعدات والجهات لمواجهة مثل هذه الأزمات فى حال حدوثها على ارض الواقع.