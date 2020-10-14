تعرف على أسعار مواد البناء بالسوق المصرى اليوم الأربعاء

كتب أحمد حمادة

أعلنت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية عن استقرار أسعار جميع خامات ومواد البناء اليوم الأربعاء 14-10-2020 .

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ان أسعار الأسمنت سجلت 650-680 جنيها تسليم المصنع في حين يصل سعر المستهلك الي 700-750 جنيها للطن وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيه، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن، أسعارالحديد سجلت 9100 - 9500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، والسعر للمستهلك عند 9400 -10000 جنيه.

وكان الزينى قد أعلن أن الشعبة سترفع طلبا عاجلا للمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد ومنه إلى وزير المالية لحل أزمة الضرائب مع تجار الأسمنت ومساواة الضريبة فى تحصيلها فى نسب الربح وضريبة القيمة المضافة، وستتم مناقشة المطالب بين أعضاء الشعبة اليوم قبل رفعها للجهات المعنية.

وأشار إلى أن تخفيض سعر الغاز على الصناعة سيساهم فى زيادة تصدير المنتج المحلى للأسواق الخارجية بكميات كبيرة ومنافسة مثيلتها من الدول الأخرى، بالإضافة إلى تخفيض الأسعار محليا وزيادة الطاقات الإنتاجية للمنشآت الصناعية التى تراجعت خلال الفترة الماضية بسبب أزمة كورونا وزيادة سعر الغاز بما يزيد عن الضعف للسعر العالمى.

وأوضح الزينى أن 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية هو سعر مناسب للسوق المحلى خاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة المتضررة من ارتفاع سعر الغاز، وفى مقدمتها الحديد والسيراميك والأسمدة، ويليهم صناعة الأسمنت التى تستورد المزيد من كميات الفحم بمبالغ دولارية كبيرة لاستخدامة فى الطاقة بسبب ارتفاع سعر الغاز، وتخفيض الغاز سيؤدى إلى توفير الدولار الذى نستورد به الفحم إلى الاحتياطى الدولارى فى خزينة الدولة.