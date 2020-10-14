تعرف على أسعار الدواجن فى السوق المحلى اليوم الأربعاء

كتب أحمد حمادة

شهد اليوم الأربعاء 14-10-202 استقرارا فى أسعار الدواجن حيث سجل الكيلو من المزرعة من 22-23جنيها حسبما أكدت شعبة الثروة الداجنة.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الدواجن اليوم في المزرعة سجلت من 22-23 جنيها للكيلو في حين يتراوح سعر المستهلك في السوق المحلى بين 25-28 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

وأشاف السيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1كجم صافي تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها، وأضاف سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33 جنيها بحسب المنطقة.

والجدير بالذكر أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى شئون البلاد انطلقت، ثورة إنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج المحلى يليق باسم وحجم مصر، وذلك على مدى 6 سنوات ظهرت نتائجها الجيدة لتحقيق الأمن الغذائى، وتستمر تلك المسيرة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى لأول مرة من الدواجن، وزيادة الإنتاج المحلى لـ1.4 مليار طائر سنويا، و13مليار بيضة، ويوجد لدينا اكتفاء ذاتى من البيض وفائض للتصدير، ووصلت حجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن حوالى 90 مليار جنيه، ويستوعب أكثر من 3 ملايين عامل، بالإضافة إلى تراجع حجم استيراد اللحوم وثبات أسعارها بسب القرارات المنظمة وتطبيق الأمان الحيوى، وفتح آفاق للاستثمار الداجنى بالظهير الصحراوى من خلال إقامة أكبر 9 مشروعات لتطوير مزارع الإنتاج الداجنى بتكلفة 9.1 مليار جنيه، وبدء التصدير إلى الخارج.