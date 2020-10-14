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تصادم سيارتين يعطل الحركة المرورية بالطريق الزراعى وإصابة شخصين

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 05:32 م
تصادم سيارتين يعطل الحركة المرورية بالطريق الزراعى وإصابة شخصين تصادم سيارتين - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد الطريق الزراعى السريع عند منطقة سندنهور مركز بنها، زحاما مروريا وتعطل الحركه إثر اصطدام سيارة نقل بأخرى أثناء الدوران للخلف ما أدى إلى إصابة شخصين، وتم نقلهما للمستشفى وجارى فتح الطريق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل عند سندنهور ما أدى إلى تكدس الحركة المرورية فى الاتجاه القادم من بنها إلى القاهرة.

انتقلت أجهزة الأمن وتبين أنه أثناء قيام إحدى السيارات النقل القادمة من بنها إلى القاهرة بالدوران من منطقة سندنهور، للعودة فى الاتجاه المقابل اصطدمت بها سيارة نقل أخرى مسرعة بها، وأسفر الحادث عن إصابة شخصان وتم نقلهما للمستشفى فيما يشهد الطريق الزراعى فى اتجاه بنها – القاهرة تكدسا مروريا وجارى رفع السيارتين وإعادة الحركة إلى طبيعتها مرة أخرى.      

 


اخبار القليوبية

امن القليوبية

مرور القليوبية

اصطدام سيارتين

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سندنهور

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