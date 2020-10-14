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تشكيل فريق بحث لضبط المتورطين بحادث مقتل فتاة المعادى

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 08:58 م
تشكيل فريق بحث لضبط المتورطين بحادث مقتل فتاة المعادى حملات امنية-ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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شكلت مديرية أمن القاهرة، فريق بحث لضبط المتورطين بواقعة سرقة وسحل "فتاة المعادي" في شارع 9 بمنطقة المعادي، ويتم جمع المعلومات وجمع أوصاف المتهمين لضبطهم، ونشرت مديرية أمن القاهرة، العديد من القوات بمنطقة وقوع الحادث، وتم تفريغ الكاميرات لضبط المتورطين فى الواقعة. 
 
كانت الأجهزة الأمنية حددت هوية 3 متهمين بعد تفريغ الكاميرات التي رصدت واقعة سحل فتاة بمنطقة المعادى والتى أظهرت أحدهم وهو يمسك بحقيبتها، فسقطت على الرصيف أسفل عجلات السيارة، وتوفيت في الحال.
 
وتحفظ رجال المباحث على كاميرات رصدت واقعة مصرع فتاة المعادي أسفل عجلات سيارة 3 اشخاص، وسحل جثمانها خلال معاكستها، مبينة أنَّ الكاميرات المتحفظ عليها تخص محال تجارية في محيط الحادث، وتم فحص الكاميرات و تحديد الجناة وسيتم ضبطهم خلال الساعات المقبلة.
 
وقام رجال المباحث بسماع أقوال أصحاب المحال التجارية وبعد تفريغ الكاميرات رصدت المتهمين اثناء محاولتهم التحرش بالضحية في أثناء عودتها من العمل وعقب هروبها منهم اشتبكت ملابسها في سيارتهم، مما أدى إلى سقوطها أسفل عجلات السيارة.
 
كانت غرفة عمليات النجدة ، تلقى بلاغا من الاهالى بمصرع فتاة بشارع 9 بدائرة القسم وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان ، وتبين من خلال التحريات الأولية ، أنه اثناء سير المجنى عليها بالشارع قام مجهولين بمضايقتها، والتصقت حقيبة يدها بسيارتهم، مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض مما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان وجارى ملاحقة المتهمين للقبض عليهم .
 
 
 

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