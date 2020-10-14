ترامب يلقي كمامات على مؤيديه في أول تجمع انتخابي بولاية فلوريدا.. فيديو

كتب محمد شعلان

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجموعة من الكمامات على مؤيديه اصطحبها معه في أول تجمع انتخابي له منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد، وظهر ترامب أمام الكاميرات في لحظة دخوله وسط أنصاره بولاية فلوريد وهو في حالة صحية جيدة ويحمل كمامات في يده، وبدأ في إلقائها على حشد من ناخبيه.

وتراقص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنغام الموسيقى، فى أول تجمع انتخابي له، بعد إعلان علاجه من فيروس كورونا، وسط أنصاره بولاية فلوريدا، حيث استئناف حملته الانتخابية من الولاية، وذلك بعد إعلان طبيب البيت الأبيض أن فحوصات الرئيس جاءت سلبية.



ترامب

وفي كلمته، أكد ترامب أنه سيفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة والتي وصفها بـ"أهم انتخابات رئاسية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية"، قائلا: "سوف أفوز بالانتخابات الرئاسية بعد أيام قليلة".

وبخصوص حالته الصحية، زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه "محصن" من فيروس كورونا المستجد، بعد إعلان طبيب البيت الأبيض سلبية نتائج المرشح الجمهوري للانتخابات".

وقال ترامب وسط حشد من مناصريه: "أشعر بالقوة.. سأقبل كل الحاضرين.. سأقبل الرجال والنساء الجميلات.. سأعطيك فقط قبلة كبيرة، يقولون لي أنك محصن.. لا أعرف إلى كم من الوقت.. البعض يقول مدى الحياة.. وآخرين يؤكدون لمدة أربعة أشهر فقط".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن لقاح فيروس كورونا سيتم إنتاجه قريبا متعهدا بوجود علاج للوباء، مشيرا إلى أن الأطباء أعطوه "شيئا ما لا أعرف ما هو، جعله يشعر كأنه سوبرمان".

وأضاف دونالد ترامب، في فعالية انتخابية فى بنسلفانيا أنه يشجع القانون والنظام والحفاظ على المجتمعات.

وقال إن الانتخابات الماضية قيل له إن النساء لن تصوت له، ولكن صوت من أجله 52% من النساء، مطالبا نساء الضواحى بأن يحبوه بشكل أكبر لأنه أنقذ لهن ضواحيهن وجعلهن يعشن "الحلم الأمريكى".

وهاجم الديمقراطيين قائلا إنهم لاحقوه طوال الـ4 سنوات بشأن العلاقة مع روسيا وتبين فيما بعد أنهم هم من كان لديهم علاقات مع روسيا، مؤكدا أنه كان الأكثر صرامة فى التعامل معهم.