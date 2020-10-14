اليوم السابع
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تراجع محدود لبورصة مسقط بضغوط هبوط 14سهماً على رأسها "الحسن الهندسية"

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:33 م
تراجع محدود لبورصة مسقط بضغوط هبوط 14سهماً على رأسها "الحسن الهندسية" سوق مسقط
كتب هانى الحوتى

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تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.02% خاسراً 0.81 نقطة ليغلق عند مستوى 3593.840 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.2 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال عبر تنفيذ 368 صفقة لعدد 36 سهماً. 
 
وارتفعت 6 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "العمانية القطرية للتأمين" بنسبة 9.41%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 1.85%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 1.82%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم "الحسن الهندسية" بنسبة 33.33%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 8.77%، ثم سهم "الفجر العالمية" بنسبة 6.42%، فيما تصدر سهم "أريدو" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 422.5 ألف ريال عماني، وتراجع السهم بنسبة 0.54%.
 
وفي سياق متصل أعلنت الشركة العمانية للتنمية السياحية، عن قرار مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمالهال من 35 مليون سهم إلى 245.9 مليون سهم بعد الزيادة لتصل عدد الأسهم المكتتب بها 210.9 مليون سهم بسعر ريال عماني، على أن تدرج أسهم زيادة رأسمال الشركة في السوق الثالثة.
 
وفي سياق آخر أعلنت الشركة الوطنية للتمويل، عن النتائج المالية غير المدققة للشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث حققت الشركة إجمالي إيرادات 33.2 مليون ريال عماني خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2020 مقارنة مع 32.7 مليون ريال عماني خلال الفترة المماثلة من عام 2019 بنسبة نمو 1.52%، وبلغ صافي الربح بعد اقتطاع مخصص الضريبة 5.6 مليون ريال عماني مقابل 5 ملايين ريال عماني بنسبة نمو 11.40%.

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