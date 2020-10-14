تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بضغوط هبوط قطاعات قيادية

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.1% خاسراً 8.97 نقطة ليغلق عند مستوى 8592.10 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.66% رابحاً 248.76 نقطة ليغلق عند مستوى 15227.73 نقطة، وبلغ حجم التداول 543.2 مليون سهم بقيمة 12.2 مليار ريال.

وهبطت 9 قطاعات بسوق السعودية، على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.05%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.89%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.50%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.44%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.36%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية والبنوك بنسبة 0.03%، 0.01%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.77%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.57%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.54%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.05%.

وقفز 90 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 9.83%، ثم سهم "زين السعودية" بنسبة 8.21%، ثم سهم "أنابيب" بنسبة 8.09%، فيما تراجع 101 سهماً على رأسها سهم "شمس" بنسبة 3.18%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 3.13%، ثم سهم "بوبا العربية" بنسبة 2.98%، فيما تصدر سهم "سيرا" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 555.8 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)، بأنه تم تعميدها اليوم الأربعاء، من قبل الشركة السعودية للكهرباء لغرض تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وأفراد أسرهم المعتمدين، وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها، تزيد قيمته عن 5% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركة وفقاً للقوائم المالية لسنة 2019، تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وأفراد أسرهم المعتمدين، وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها.