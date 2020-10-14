تحرير 60 مخالفة خلال حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالمنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

واصلت مديرية التموين بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروضات من المنتجات على المواطنين.

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بالأسواق، والعمل على تحقيق كافة سبل الإرضاء للمواطنين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 60 مخالفة تموينية، منها 55 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (نقص وزن - مواصفات – توقف عن العمل – تصرف وتجميع - أخري)، بالإضافة لتحرير 4 مخالفات فى مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (منتجات منتهية الصلاحية- تجار تموينيين -اخرى أسواق)، بالإضافة إلى مخالف فى مجال المواد البترولية لعدم الإعلان.