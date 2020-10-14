تجمع أسرة فتاة المعادى أمام مستشفى مبرة المعادى لاستلام الجثة

كتب عبد الله محمود

تجمعت أسرة فتاة المعادي التي تم سحلها من قبل 3 شباب أثناء قيادهم سيارة ميكروباص، أمام مستشفى مبرة المعادي في انتظار انتهاء إجراءات تصريح الدفن الخاصة بجثة المجني عليها، حيث من المنتظر أن يتم إخراج جثة الفتاة الضحية صباح غدٍ الخميس، لدفنها في مقابر الاسرة، بعد الانتهاء من إعداد والانتهاء من تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

وتمكنت أجهزة الأمنية، من القبض على سائق السيارة المستخدمة في حادث سرقة وسحل "فتاة المعادي" في شارع 9 بمنطقة المعادي، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط باقي المتهمين فى الحادث، كما يتم التحقيق مع مشتبه به فى الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية، حددت هوية 3 متهمين بعد تفريغ الكاميرات التي رصدت واقعة سحل فتاة بمنطقة المعادي والتى أظهرت أحدهم وهو يمسك بحقيبتها، فسقطت على الرصيف أسفل عجلات السيارة، وتوفيت في الحال.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات رصدت واقعة مصرع فتاة المعادي أسفل عجلات سيارة 3 اشخاص، وسحل جثمانها خلال معاكستها، مبينة أنَّ الكاميرات المتحفظ عليها تخص محال تجارية في محيط الحادث، وتم فحص الكاميرات وتحديد الجناة وسيتم ضبطهم خلال الساعات المقبلة.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقى بلاغًا من الأهالى بمصرع فتاة بشارع 9 بدائرة القسم وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال التحريات الأولية، أنه أثناء سير المجنى عليها بالشارع قام مجهولون بمضايقتها، والتصقت حقيبة يدها بسيارتهم، ما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض ما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان وجارٍ ملاحقة المتهمين للقبض عليهم .