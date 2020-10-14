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تجديد حبس نجل حازم صلاح أبو إسماعيل بتهمة الانضمام لجامعة إرهابية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:50 م
تجديد حبس نجل حازم صلاح أبو إسماعيل بتهمة الانضمام لجامعة إرهابية المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بطره، اليوم الأربعاء، تجديد حبس، البراء نجل حازم صلاح أبو إسماعيل وآخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات لا تهماه بالانضمام لجماعة إرهابية.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 

 

 

 

 


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